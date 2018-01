Netflix renueva 'Madres forzosas' por una cuarta temporada y su creador quiere a Steve Urkel en ella

Quién nos iba a decir hace unos años que la secuela "femenina" de una de las comedias más clásicas de la televisión de los 80-90 no solo no iba a tener éxito sino que está acumulando temporadas a un ritmo vertiginoso. Este es el caso de 'Madres forzosas' ('Fuller House'), que ha sido renovada por una cuarta temporada por Netflix.

Aunque no sepamos estadística de visionado, el pasado diciembre Netflix incluyó a 'Madres forzosas' entre sus diversas listas de las series más populares de la plataforma y, aunque no es una de las que más se hable, no es nada extraño.

'Madres forzosas', que el pasado diciembre concluyó su tercera temporada con el estreno de los nueve episodios de su "segunda parte". simplemente funciona como sitcom familiar. Siendo una de tantas que se producen actualmente con un tono medianamente clasicote, tiene un público bastante fiel y eso le ha valido la renovación.

Así que próximamente tendremos una temporada 4 que vendrá con bastantes novedades, como es el caso del anuncio de que los 'Padres forzosos' originales (Danny, Jesse, Joey, Becky...) se mudarán de nuevo a San Francisco, por lo que tendrán, presumiblemente, una mayor presencia en la serie.

Y ojo, que en el final hubo cierta mención a Steve Urkel (cuyas vidas se cruzaron en el 91) que desvela el propósito de Jeff Franklin, creador de la serie, de contar con Jaleel White para alguna trama/cameo en la sitcom: