"¡Ni siquiera puedes violar bien!". El episodio de 'Louie' que mejor refleja la conducta pervertida de Louis CK

Louis C.K. está acabado. Así de rotundos se han mostrado algunos medios tras conocerse las escandalosas acusaciones de acoso sexual, y lo cierto es que da esa sensación cuando HBO, Netflix, FX, TBS, Universal y la distribuidora de su última película ('I Love You, Daddy') han cortado toda relación con el cómico. Sus trabajos han sido incluso eliminados del catálogo de HBO.

Sinceramente, espero que Louis CK no esté acabado. Debe pagar por lo que hizo, claro. Creo que sus palabras de arrepentimiento son un pequeño primer paso necesario; parece consciente del dolor que ha causado, a diferencia de otros como Kevin Spacey. Es un humorista extraordinario, y confío (supongo que ingenuamente) que pueda redimirse algún día, que sus víctimas puedan estar en paz y consiga superar su tóxica relación con las mujeres. Un asunto que ya quedaba patente en su serie 'Louie'.

Los compañeros de Magnet ya han comentado el famoso sketch del episodio 2x08, 'Come On, God', que ahora puede resultar realmente incómodo de ver. Incomodar al público es una de las claves del humor de Louis CK, lo busca, hace todo lo posible por causarnos esa sensación; su personaje suele ser muy desagradable y si nota que algo molesta, allá va. ¿Quién se atreve a bromear con la pedofilia? Él.

Es lo que hace. Y es genial haciéndolo. Ahora, el sketch de la masturbación ya no se ve con los mismos ojos al saber la realidad detrás de esas bromas. En todo caso, un par de reflexiones al vuelo: si está mal maturbarse pensando en alguien que no te ha dado su consentimiento, creo que gran parte de la humanidad está condenada. Y luego, es ficción. Es una broma. Son actores recreando una escena imaginada por Louis C.K. De nuevo, la gracia de la escena puede haberse desvanecido pero hay algo peor y más grave en esta serie.

'Louie' está escrita, dirigida y protagonizada por Louis C.K. El protagonista se llama Louie CK, es cómico, tiene dos hijas y está divorciado. No se pueden dar más pistas, es una obra de autor. Sigue siendo ficción pero el creador no puede evitar hablar de sí mismo, de sus inquietudes, obsesiones y temas favoritos y usar la serie como una forma de terapia donde suelta todo lo que lleva dentro. Incluyendo, claro, su relación con el sexo femenino.

La clásica justificación del agresor: en el fondo, la víctima lo estaba pidiendo

El episodio más representativo del problema de Louis CK está en el 4x10, 'Pamela: Part I'. Es interesante porque empieza con un tono romántico, con una escena maravillosa sobre el amor, y hay un monólogo de contenido feminista que no deja títere con cabeza. Se ríe de la democracia estadounidense porque las mujeres no podían votar hasta 1920, alucina con que todavía haya una camiseta llamada "wife-beater" ("pega-mujeres") y se pregunta por qué Dios es un hombre: "Si es nuestro padre, ¿dónde está nuestra madre?".

Todo esto parece una calculada preparación para escandalizar con lo que está por llegar. Un asalto sexual en toda regla, sorprendentemente justificado por el creador de la serie. En el tramo del final del episodio, Louie llega a casa y encuentra tendida en el sofá a Pamela (interpetada por Pamela Adlon), que se ha ofrecido a hacer de niñera mientras él trabaja. Y le dice ella: "Por favor, no empieces a masturbarte. Estoy despierta". Visto ahora, parece una clara referencia a la perversión por la que ha sido acusado.

Tras una incómoda conversación donde él intenta pagarle por vigilar a sus niñas, Pamela deja claro que está cansada e intenta abandonar el apartamento pero Louie no le deja. La agarra e intenta besarla. Ella se niega y él intenta arrastarla al dormitorio. Pamela consigue escapar y grita: "¡Esto sería una violación si no fueras tan estúpido! Dios, ¡ni siquiera puedes violar bien!". Llega a la puerta pero Louie la acorrala. Le dice que sabe que ella está interesada y, a pesar de la resistencia de Pamela, Louie consigue un beso en los labios. Entonces la deja marchar. Y Louie lo celebra. Ha conseguido imponerse.

Lo más terrible de esta escena es la consecuencia: el inicio de una relación sentimental. Es decir, Louis CK recompensa a su personaje. Nos deja claro que Pamela quería acostarse con Louie pero no se atrevía a dar el paso, y necesitaba que la forzasen, que la humillasen. Más arriba puedes ver un extracto de un viejo monólogo con una anécdota de su juventud que se parece sospechosamente a lo que ocurre en ese episodio. No me atrevo a decir que esa experiencia le marcó pero desde luego no parece casualidad.

Los fans de Louis C.K., y de 'Louie', quisimos pensar que sólo era ficción, pura comedia, que el creador era mejor que el personaje... pero no, la serie era un reflejo de la realidad mucho más fiel de lo que queríamos pensar. A diferencia de lo que ocurre en la historia de la serie, el protagonista ha sido descubierto, la verdad ha salido a la luz y, una vez más, supera a la ficción. Por desgracia.