'Nine Perfect Strangers' tendrá temporada 2: el exclusivo resort de Nicole Kidman y David E. Kelley reabre sus puertas y ya sabemos su reparto

En esta era de miniseries que dejan de hacerlo esto ya no nos debería sorprender. Después de algo más de un año desde que empezase a haber ruido al respecto, parece que finalmente la plataforma estadounidense Hulu ha renovado 'Nine Perfect Strangers' por una temporada 2.

Estrenada en verano de 2021 y vista de modo internacional vía Prime Video, la serie está protagonizada por Nicole Kidman como Masha, la misteriosa directora de un exclusivo resort de bienestar y sanación en la que durante diez días llegan un variopinto grupo de desconocidos adinerados.

Si ya entonces (salieron el mismo año) surgieron comparaciones con 'The White Lotus', en esta ocasión puede que sea incluso más justificado ya que Murray Bartlett está en negociaciones para protagonizar esta temporada 2, según apunta Variety.

Un reparto más discreto

No será, eso sí, la única incorporación en el reparto para esta temporada ya que está confirmada la presencia de Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers y Aras Aydin. Un elenco, por otro lado, bastante más "discreto" que el de la temporada 1 (Michael Shannon, Samara Weaving, Melissa McCarthy, Luke Evans, etc.).

De momento no hay detalles de trama sobre esta segunda temporada. 'Nine Perfect Strangers' está basada en la novela homónima de Liane Moriarty, la autora detrás de 'Big Little Lies'. Al igual que con el drama de HBO, David E. Kelley fue el guionista y showrunner.

En Espinof | 'The Undoing': Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan una adictiva miniserie de HBO con ecos de 'Big Little Lies'