No es Jamie Lee Curtis, pero 'One Piece' encuentra a la Kureha perfecta. La temporada 2 de Netflix ya tiene a los mejores doctores de Drum Island

Eiichiro Oda nos decía que se venían más confirmaciones para la segunda temporada de 'One Piece', y no mentía. Poco a poco vamos teniendo más información de lo que se está cociendo con el live action de Netflix, y aunque nos hemos llevado el chasco de saber que no veremos Arabasta por ahora, ahora 'One Piece' ha confirmado dos nuevos fichajes esperadísimos.

¿Hay un médico en la sala?

Los fans lo querían, ella misma lo quería, y los showrunners también... Pero al final Jamie Lee Curtis no pudo ser la doctora Kureha por problemas de calendario. Aún así, los responsables de 'One Piece' nos prometieron que habían encontrado a la actriz perfecta, y desde luego no exageraban porque ya se ha confirmado que Katey Sagal será la doctora Kureha en su versión en acción real.

"¡Estoy muy emocionada por poder ser parte de esta serie! Y por fin puedo hablar de ello. Llevo meses guardándomelo porque era un secreto de One Piece Netflix. Gracias a todos los fans de 'One Piece', vuestro entusiasmo y apoyo ha sido sobrecogedor. ¡Voy camino a Ciudad del Cabo, no os decepcionaré!", ha escrito Sagal.

Sagal es conocida por sus papeles en 'Matrimonio con hijos', 'Sons of Anarchy', y también es la voz de Leela en 'Futurama', entre otros muchísimos proyectos. Y para seguir con otro de los personajes clave de Drum Island tendremos a Mark Harelik como el doctor Hiriluk, el padre adoptivo de Chopper.

Harelik también tiene una larga carrera en cine y televisión a sus espaldas y ha aparecido en 'The Big Bang Theory', 'Jurassic Park III', 'Trumbo' o 'Castle Rock'. Podemos esperar que durante los próximos días vayan llegando más confirmaciones de fichajes... Así que quizás Vivi y Miss All Sunday están al caer también, y quizás alguna pista sobre cómo será Chopper finalmente.

