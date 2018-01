Otra mala noticia para los fans de 'Juego de Tronos': HBO confirma que las precuelas no llegarán hasta 2020, como pronto

HBO confirmó a principios de mes que no vamos a ver la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' hasta 2019. Eso también quiere decir que el año que viene tendremos que decir adiós a la serie, pero seguro que recordáis que HBO tiene en marcha hasta cinco spin-offs situados en el universo creado por George R. R. Martin y sería lo suyo estrenarla poco después, pero acaba de confirmarse que lo más pronto que se estrenaría cualquiera de ellos será en 2020.

Ha sido Casey Bloys, jefe de programación de HBO, quien ha arrojado un jarro de agua fría a aquellos que esperaban que la despedida de 'Juego de Tronos' iba coincidir con el arranque de alguna de las precuelas. Tiene claro que no quiere que nada haga de menos a la despedida de la que quizá sea la serie más importante de la cadena hasta la fecha:

Lo que no quiero es empañar la temporada final (de 'Juego de Tronos'). Tiene que emitirse como el enorme evento televisivo que es. No quiero rebajarlo con un spin-off emitiéndose justo después. Eso restaría al logro de lo grande y significativa que es la serie.

Además, tampoco está del todo claro cuántas y cuáles de las series que están en proyecto acabarán saliendo adelante. Recordemos que Bryan Cogman, un veterano de 'Juego de Tronos', Max Borenstein -'Kong: La isla calavera' ('Kong: Skull Island'), Jane Goldman -'Kingsman: Servicio secreto' ('Kingsman: Secret Service')-, Brian Helgeland -'Payback'- y Carly Wray -'Mad Men'- tienen una en marcha cada uno de ellos, y que Martin está colaborando con Goldman y Wray en las suyas. Esto es lo que Bloys tiene que decir al respecto:

No empezaron a la vez, así que estamos en diferentes etapas, pero me ha animado mucho lo que he visto. No tengo fechas sobre cuándo vamos a tomar una decisión sobre cualquiera de ellos.