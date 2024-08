El récord de presupuesto de la saga 'The Walking Dead' se superó este año. Y es gracias a dos de los actores más míticos de la serie

El cómic original de 'The Walking Dead' echó el cierre en julio de 2019, pero su franquicia televisiva sigue en plena forma hasta nuestros días. Los personajes que dieron vida a la serie ahora expanden sus historias en spin-offs que no paran de crecer en número.

Hay otra cosa que sigue subiendo y es el presupuesto. Con el enfoque de ser nuevas series prestige de streaming, estos spin-offs están subiendo el listón de lo que podíamos esperar en una serie de TWD. Este año se ha superado un nuevo récord gracias a 'The Walking Dead: The Ones Who Live'. La serie de Rick y Michonne se ha convertido en el producto audiovisual más caro de la franquicia con un presupuesto de 82 millones de dólares.

Esto hace cada episodio aproximadamente unos 13.7 millones de dólares, superando al anterior spin-off más caro que era 'Dead City' y que tenía aproximadamente 12 millones por episodio. Es también más de cuatro veces el presupuesto de los episodios de la serie original, lo que ha permitido un mayor lucimiento de cara a la puesta en escena con mayores valores de producción y mejores efectos especiales.

El dinero siempre fue un problema en la serie original

Son cifras que hay que coger con pinzas, pues en el presupuesto de la producción también se incluyen el salario de los actores. Tanto Andrew Lincoln como Danai Gurira han subido su caché desde que empezaron en la serie. Para Lincoln, además, esta serie sustituye su largamente prometida película spin-off del personaje, por lo que es fácil suponer que no han reparado en gastos para traerlo de vuelta.

Todos estos gastos sorprenden cuando se ponen en perspectiva con la serie original. El dinero fue uno de los principales quebraderos de cabeza en 'The Walking Dead' desde el principio, con el despido de Darabont como showrunner principalmente asociado a diferencias con AMC sobre la dirección y el presupuesto de la serie.

En Espinof | La guía definitiva de 'The Walking Dead' para no perderte entre los spin-offs de la franquicia de zombis

En Espinof | 24 películas y series de zombies imprescindibles para ver en streaming