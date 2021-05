'La rueda del tiempo' tendrá temporada 2: Amazon renueva la prometedora adaptación de las novelas de Robert Jordan antes de su estreno

Todavía no tiene fecha de estreno y ni siquiera tenemos primeras imágenes más allá de algún que otro brevísimo y enigmático vídeo de la serie pero Amazon Prime Video ya ha decidido su destino. La plataforma ha renovado la adaptación de 'La rueda del tiempo' por una temporada 2.

La noticia se da justo cuando ha sonado la claqueta final del rodaje de la primera temporada, que ha acontecido en los últimas semanas en distintas localizaciones de la República Checa. Así, desde Amazon parecen confirmar la gran esperanza en esta mastodóntica adaptación de la obra de Robert Jordan, compuesta por quince novelas y completada por Brandon Sanderson.

Rosamund Pike ('I Care a Lot') protagoniza la serie como Moiraine, miembro de la poderosa organización de las Aes Sedai en lo que llega a un pequeño pueblo llamado Dos Ríos. De ahí partirá en una peligrosa odisea con un grupo de jóvenes, uno de los cuales es el profetizado Dragón Renacido, que salvará o destruirá la humanidad.

Rafe Judkins se encarga de adaptar la ficción a la pantalla como creador y showrunner, con Uta Briesewitz dirigiendo los primeros episodios. Como he dicho más adelante, hasta ahora pocas imágenes hemos podido ver, más a modo de miniaperitivos que como teasers.

El reparto es inmenso: Joshua Stradowski, Marcus Rutherford, Zoe Robins, Barney Harris, Madeleine Madden, Daniel Henney, Michael McElhatton, Alvaro Morte, Hammed Animashaun, Alexandrew Willaume, Johann Myers, Jennifer Cheon Garcia, Maria Dolye Kennedy, Daryl McCormack, Narinder Samra, Priyanka Bose, Emmaniel Imani, Taylor Napier, Kate Fleetwood, Christopher Sciueref, Juliet Howland, Mandi Symonds, Lolita Chakrabarti, Michael Tuahine, David Sterne, Abdul Salis, Stuart Graham, Kae Alexander, Sophie Okonedo, Clare Perkins, Peter Franzen, Pasha Bocarie, Jennifer K Preston y Darren Clarke.

