La serie de Groot ya tiene fecha de estreno en Disney+ pero James Gunn no la reconoce como parte de la saga 'Guardianes de la Galaxia'

En este mundo dominado por franquicias pobladas por infinidad de personajes, los caminos de los spin-offs son inescrutables. De la nada puede surgir un largometraje o una serie —no hablemos ya de productos transmedia— basado en el secundario de turno; pero si alguno de estos proyectos tiene todo el sentido del mundo dentro del MCU, ese es 'I Am Groot'.

Tras su debut en la primera 'Guardianes de la galaxia', la adorable criatura arbórea interpretada por Vin Diesel se ha convertido en uno de los héroes favoritos del fandom, así que era cuestión de tiempo que tuviese una producción propia que, en este caso, tendrá el formato de antología de cortometrajes animados autoconclusivos y verá la luz en Disney+.

Además de haber mostrado un primer póster, en el que podemos ver a Baby Groot y a un par de criaturas con una pinta de lo más graciosa, la gente de Marvel Studios ya ha confirmado fecha de estreno para 'I Am Groot', que llegará a la plataforma de streaming el próximo 10 de agosto y que romperá con la estrategia de lanzamientos habitual.

Del mismo modo que ha ocurrido con la antología animada '¡Baymax!', 'I Am Groot' tendrá disponible su temporada completa en el catálogo de Disney+ desde el primer día; algo que tiene todo el sentido del mundo tratándose de una compilación de piezas cortas que no termina de encajar con el formato de estreno semanal.

They are animated shorts so not necessarily part of the Guardians saga. https://t.co/NEHWcmAHtS