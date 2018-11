La serie de 'Star Wars' ya tiene protagonista: Pedro Pascal es 'The Mandalorian'

Por fin tenemos un nombre en el reparto de 'The Mandalorian', la primera serie de acción real de la saga. El elegido es Pedro Pascal, conocido por sus papeles en las series 'Juego de Tronos' y 'Narcos' o las segundas partes de 'Kingsman' y 'The Equalizer'; su último rodaje fue otra secuela, 'Wonder Woman 1984', donde da vida a uno de los villanos.

Se rumoreaba que Pascal era uno de los favoritos de Jon Favreau, guionista y productor ejecutivo de la serie, y hoy por fin se hace oficial su incorporación. Es el primer actor confirmado en 'The Mandalorian', que comenzó su rodaje tras la publicación de la primera imagen oficial y la lista de directores (entre los que destaca Taika Waititi).

George Lucas y Jon Favreau en el set de The Mandalorian

Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars. 'The Mandalorian' se sitúa después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguiremos los esfuerzos de un pistolero solitario en los límites de la galaxia, alejado de la autoridad de la Nueva República.

La serie se estrenará en 2019 (todavía no hay fecha más concreta) en la próxima Disney+, la plataforma de streaming del estudio más poderoso de Hollywood. El fichaje del chileno Pedro Pascal llega sólo días después de anunciarse que el mexicano Diego Luna protagonizará otra serie de 'Star Wars' exclusiva para Disney+; volverá a ser Cassian Andor en una precuela de 'Rogue One'.