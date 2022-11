Una de las series más exitosas de HBO es cancelada por el motivo más triste posible: Zoë Kravitz explica por qué no habrá temporada 3 de 'Big Little Lies'

Hace ya más de tres años del estreno de la segunda temporada de 'Big Little Lies', una de las series más populares de HBO, y todavía no estaba claro cuál iba a ser el futuro de la serie. Ahora la actriz Zoë Kravitz ha confirmado su cancelación y que no tendrá una tercera entrega.

Eso sí, el motivo de que la serie se quede ahí no tiene nada que ver con las audiencias, pues es una serie muy exitosa, hasta el punto de que su segunda temporada mejoró las audiencias de la primera. Y no nos olvidemos de que inicialmente iba a ser una miniserie, pero funcionó tan bien que sus implicados no pudieron resistirse en seguir adelante con ella.

La propia Kravitz ha dejado claro que el gran motivo por el que no se hará una tercera temporada de 'Big Little Lies' es la muerte del director Jean-Marc Vallée. En su momento fue quien se ocupó de la puesta en escena de la primera temporada y luego se habló mucho de cómo había arrebatado el control a Andrea Arnold en la segunda.

La actriz ha declarado que "Hablamos mucho de hacer una tercera temporada y, desgraciadamente, Jean-Marc Vallée, nuestro increíble director, falleció el año pasado, lo cual es desgarrador, y no puedo imaginarme continuar sin él. Realmente fue el visionario de la serie. Así que, por desgracia, se acabó". Más clara no ha podido ser.

Vallée, también responsable de películas como 'Dallas Buyers Club' o 'Alma salvaje', falleció el pasado mes de diciembre a los 58 años de edad como consecuencia de una arritmia cardiaca que sufría.

