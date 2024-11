'Los Simpson' tuvo que cambiar hasta cinco chistes que Bart escribió en la pizarra, incluyendo uno que llevaba a un sitio porno y una disculpa a los metaleros

A lo largo de su 36 temporadas y con más de 700 episodios, no hay muchos chistes que 'Los Simpson' no haya podido introducir si así querían hacerlo. Uno de sus últimos episodios, de hecho, hace de su trama un gran chiste sobre inventar un final de la serie que realmente no existe y que se desecha para cuando llegan los créditos.

Aunque es evidente que el proceso de crear la serie implica dejar muchos gags en el tintero, lo sorprendente son aquellos que se eliminaron incluso cuando ya se habían emitido. Un análisis de Slashfilm ha dado con hasta cinco, incluyendo un chiste político de los noventa que no se habría entendido a posteriori y uno que solo estuvo disponible en la emisión en directo cuando Ricky Gervais escribió un episodio para la serie.

Uno de los más sonados fue un gazapo. En el quinto episodio de la décima temporada los guionistas trataron de hacer una broma con el correo electrónico de Bart, poniéndolo a escribir "Butt.com no es mi correo electrónico". Resulta que nadie se paró a supervisar que aquello llevaba a una página porno, y cuando los espectadores se dieron cuenta ya era tarde. Lo cambiaron a Butt.butt, algo que a día de hoy (y a no ser que alguien haga la gracia) sigue sin ser una página real.

Otro gag de la pizarra sirvió como fe de erratas. En el episodio anterior habían tenido un episodio con la presencia de Judas Priest, grupo que habían introducido como death metal, algo que, como muchos metaleros se encargaron rápidamente de hacerles saber, no era el género correcto ya que se considera como black metal. Así, esta corrección queda inmortalizada en la pizarra como intento de borrar el chiste del capítulo anterior, y funciona mismo tiempo como una broma meta.

El cambio que fue más polémico tuvo que ver con un episodio de 'South Park'. Este llegó a emitirse muy censurado por hacer una representación del profeta Mahoma, algo prohibido dentro de la religión islámica. Desde 'Los Simpson' hubo medias tintas al respecto. Inicialmente ponían a Bart a escribir en la pizarra: "South Park, os apoyaríamos su no tuviéramos tanto miedo", pero en algún momento lo cambiaron por un muy inofensivo "Yo no soy francés".

Otras series hicieron referencia a la pizarra

Hablando de otras series, la pizarra de Bart era una marca de estilo tan clara y algo tan popular que a lo largo de la historia otras comedias animadas han querido hacerle referencia. Así, la propia 'South Park' usó su oportunidad poniendo a Kyle a escribir "Odio 'Padre de familia'" en la pared durante su episodio 'La Guerra de Los Dibujos Animados', mientras que Timmy de 'Los padrinos mágicos' se pasa por una pizarra para escribir "Esta es la forma más sincera de admiración", haciendo referencia al popular dicho y admitiendo que copiaba a la serie de Matt Groening.

Los chistes de la pizarra de 'Los Simpson' son también uno de los grandes cambios que ha tenido la serie en sus últimas temporadas. Fueron disminuyendo con los años y la temporada 35 fue la primera en eliminarlos por completo. Desde entonces son solo pequeños guiños en episodios concretos.

