Los creadores de 'Stranger Things' desmienten una de las teorías fan más extendidas sobre la temporada 5 y David Harbour revela que el final de la serie es "conmovedor"

Tras dar grandes alegrías a Netflix durante los últimos siete años, 'Stranger Things', el que es uno de los grandes estandartes del catálogo de la plataforma, ya se encamina a su final definitivo con su quinta y última temporada. La cuenta atrás ha comenzado y, como suele ser habitual, el hype ha traído unas cuantas teorías fan sobre el modo en que cerrará su historia.

Una de las más extendidas es la que apunta a que todos los eventos que hemos visto desde 2016 son tan sólo la representación de una partida de Dungeons and Dragons larguísima y muy elaborada que estarían jugando Lucas, Dustin, Mike y compañía. Una jugarreta al más puro estilo 'Los Serrano' que Matt Duffer no ha tardado en desmentir con un contundente "No".

Nada de "lo hizo un mago"

Durante una entrevista con Metro, su hermano Ross ha extendido las explicaciones sobre por qué este pochísimo giro final no está entre sus opciones.

"Sería el equivalente a decir, 'Todo fue un sueño'. No, os aseguro que no es así como vamos a terminar la serie. Sabíamos hacia dónde íbamos desde hace un tiempo. Y nos sentimos cómodos con ello; con suerte, dejará a todos contentos. Ya veremos".

David Harbour, que da vida a Hopper en la producción, ya dejó caer en el podcast Happy Sad Confused que ya sabe cómo terminará, y podemos esperar más escala y, probablemente, más lágrimas.





"Sé dónde terminamos y es muy, muy conmovedor. Esa es la palabra que voy a usar... También es un trabajo muy grande. Me refiero a que los escenarios y los guiones que hemos visto son más grandes que cualquier cosa que hayamos hecho hasta la fecha".

Tras el parón forzado por las huelgas de actores y guionistas que se solaparon, y que ya se han resuelto con sendos acuerdos entre sindicatos y grandes estudios, la quinta temporada de 'Stranger Things' tiene previsto el inicio de su rodaje el próximo mes de enero, pudiendo llegar su estreno a finales de 2024 o, en su lugar, a lo largo de 2025.

