La temporada 2 de 'Counterpart' ya tiene tráiler y fecha de estreno: se acerca la guerra entre las dos realidades

Ya queda menos para volver a ver al duplicado Howard Silk en acción. J.K. Simmons vuelve por partida doble en el tráiler de los nuevos episodios de 'Counterpart', uno de los thrillers más elogiados de la pasada temporada. Aunque se emitió entre 2017 y 2018, la nueva temporada llegará también este año: se estrena el 9 de diciembre.

James Cromwell es el gran fichaje en la temporada 2 de la serie de Starz (en España puede verse a través de HBO). Junto a estos dos grandes veteranos actúan Olivia Williams, Harry Lloyd, Nicholas Pinnock, Nazanin Boniadi, Sara Serraiocco y Betty Gabriel, otra novedad. Sin duda, el reparto fue uno de los puntos fuertes de 'Counterpart', espero que la nueva temporada mantenga el nivel. Y que los guiones mejoren un poco, porque tras un buen inicio las cosas empezaron a desmadrarse...

La historia de la segunda temporada, que también consta de diez episodios, presenta a Howard y su doble atrapados en mundos diferentes, cada uno teniendo que adaptarse para sobrevivir. El Howard espía debe retomar la vida del otro, ir a su trabajo, vivir en su casa y cuidar de su mujer. El otro Howard, dedicado a su rutinario trabajo de oficina y el cuidado de su esposa, ha sido encerrado en un misterioso lugar conocido como "Eco", aislado del resto del mundo.

Mientras la guerra fría aumenta de intensidad entre los dos mundos, poniendo en peligro la débil división, cada protagonista descubre que está comenzando a convertirse en el otro Howard que parecía tan distinto...

El showrunner de 'Counterpart', Justin Marks, ha dado el salto a la dirección en la nueva temporada. Antes de desarrollar esta serie, participó en los guiones de 'Street Fighter: La leyenda' ('Street Fighter: The Legend of Chun-Li') o el remake de 'El libro de la selva' ('The Jungle Book').