'The Frankestein Chronicles': una desigual pero interesante revisión del clásico de Mary Shelley

Son innumerables las adaptaciones que se han hecho de la obra de Mary Shelley ‘Frankestein o el moderno Prometeo’. Esta obra publicada en 1818 e iniciadora de la literatura de ciencia ficción marca un antes y un después en el siglo XIX: pese a ser un retrato de terror crea un punto de inflexión en la concepción de lo humano, la moral científica y la consideración de la vida y la muerte.

Crear hoy en día una obra que pueda recordar esta pieza de la innovadora escritora británica es algo que puede resultar efectivo por la actual vigencia que sigue teniendo el clásico, pero proporcionar un relato novedoso en torno a esta historia de terror es una tarea difícil de realizar.

La efectividad de una producción de este estilo es recuperar la ambientación y ciertos rasgos de la novela sin caer en un relato al uso del monstruo de Shelley. Gracias a Netflix podemos recuperar una producción de 2015 de ITV Encore que se acerca a este propósito y visionar la primera temporada de una exitosa serie protagonizada por Sean Bean, ‘The Frankestein Chronicles’.

Una revisión de un clásico de la novela gótica

En el Londres victoriano el inspector John Marlott (Sean Bean) investiga la persona responsable del asesinato y desaparición de varios niños, según avanza en sus hallazgos descubre la extraña naturaleza y los fines científicos de estos crueles asesinatos.

El descubrimiento del cuerpo de una niña que presenta síntomas de haber sido asesinada y reconstruida con partes de otros cuerpos es el punto de partida de esta reinvención del clásico. En esta ocasión, vagamos y acompañamos al inspector por el Londres del siglo XIX en plena efervescencia por la Ley de Anatomía y que tiene a la comunidad científica y a la población dividida.

Durante toda la ficción, las investigaciones científicas sobre la naturaleza humana y más en concreto sobre la muerte son el eje central de la investigación del inspector Marlott. La serie no pretende innovar en la materia y basarse en el libro de Mary Shelley sino que este personaje es directamente introducido en la trama respetando su naturaleza de escritora y de autora de la obra y que además va a ser una pieza clave en la resolución de los asesinatos de los niños londinenses.

El rasgo diferenciador es hacer partícipe a Mary Shelley en esas investigaciones científicas y justificar la creación de su obra en base a hechos reales y no como fruto de una noche en la que compartía relatos de terror con Lord Byron.

Introducir a la autora en la propia investigación junto con su círculo es un rasgo innovador y que aporta mucha riqueza a la trama, dando a conocer al espectador esa facción del Londres del XIX y a personajes tan relevantes como William Blake, adentrándonos de una manera fugaz en la faceta de ilustrador del artista británico, creador de una obra donde primaba la mirada interior y no la exterior, rechazando la visión de la naturaleza y las formas clásicas, siendo por tanto un paradigma de "manierista" y sirviendo así como perfecta unión en una vertiente más artística con lo que la ficción quiere transmitir.

Un ritmo desigual y un final cuestionable afectan al desarrollo de la serie

Esta línea argumental como hemos comentado aporta novedad al tratamiento de la historia, además el desarrollo de la investigación mantiene ese tono gótico y sórdido que pueden llamar la atención, pero si bien hay algo que falla en ‘The Frankestein Chronicles’ es el ritmo que para nada acompaña al buen tono que impera en la ficción.

El primer episodio capta el interés de los espectadores y además consigue presentar de una manera correcta al protagonista pese a que durante la serie no se indague en exceso en la psicología del mismo y el porqué de sus actos.

El problema lo encontramos en los episodios consecutivos, pese a que la ficción es de corta duración, con 6 episodios en esta primera temporada, no consigue tener un ritmo consecuente, no existe equidad, en un episodio la trama se va desarrollando de una manera lenta y pausada lo que nos puede hacer presagiar que es el estilo de la ficción pero después nos sorprende en sus siguientes 40 minutos con una muestra de frenetismo y cúmulo de acontecimientos. Su error no es optar por un ritmo más pausado si no que no existe una consonancia entre los diferentes episodios.

Otro de los puntos que no terminan de consolidar a ‘The Frankestein Chronicles’ es su final, un desenlace esperado y en parte predecible que a la vez resulta extraño y que descoloca al espectador , parece una manera precipitada de conseguir fácilmente un cliffhanger y mantener la intriga para una segunda temporada.

De momento, Netflix España nos permite disfrutar de los primeros seis episodios de la serie donde sin duda encontrará su público entre los apasionados del Londres decimonónico y lúgubre, tendremos que esperar a que la plataforma nos proporcione la segunda temporada para poder continuar con la trama y resolver nuestras dudas con esta nueva visión de todo un clásico.

Y si... seguro que os lo preguntáis… ¿conseguirá Sean Bean sobrevivir en esta serie? En Netflix encontraréis la respuesta.