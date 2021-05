'The Good Doctor' renovada: habrá temporada 5 del drama médico con Freddie Highmore

Ha llegado esa época del año en la que las networks de Estados Unidos anuncien renovaciones y cancelaciones sin parar. Es cierto que su peso en la industria dista mucho del que fue hace apenas unos años, pero eso no quita que sigan teniendo series tan seguidas como 'The Good Doctor', la cual acaba de ser renovada por una quinta temporada.

Una renovación previsible

De hecho, la renovación de 'The Good Doctor' ha sido la primera en anunciarse por parte del canal ABC, un logro que ya había conseguido el año pasado. No es para menos si tenemos en cuenta los buenos datos de audiencia que sigue consechando esta serie médica protagonizada por Freddie Highmore, aunque es cierto que las dificultades para poder renovar 'Anatomía de Grey' también pueden haber ayudado a que 'The Good Doctor' fuera la primera en asegurar su continuidad.

Y es que las andanzas del doctor Shaun Murphy en el Hospital San Jose St. Bonaventure siguen seduciendo al público hasta el punto de ser la serie número 1 en la franja horaria de las 10 de la noche durante los lunes en Estados Unidos, consiguiendo una media de 7,1 millones de espectadores.

Creada por David Shore, también responsable de la popular 'House', a partir de una serie coreana del mismo nombre, 'The Good Doctor' se encuentra actualmente emitiendo su cuarta temporada en Estados Unidos. Allí han podido verse ya quince episodios y por el momento se desconoce cuándo se estrenará la season finale.

