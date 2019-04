'The Good Fight' renovada: la mejor serie actual de abogados volverá en una temporada 4

Magníficas noticias: habrá cuarta temporada de 'The good fight', el asombroso spin off de 'The good wife' realizado para la plataforma de streaming de CBS y que en España puede verse gracias a Movistar Series.

Desde CBS All Access aseguran estar bastante contentos con esta tercera temporada, lo cual no es para menos. A poco menos de un mes de que finalice esta tanda de episodios ya nos han asegurado que Diane (Christine Baransky) y sus socios de bufete seguirán dando guerra un año más.

Aunque me sigue pareciendo una serie soberbia, esta temporada tengo mis más y mis menos con dos de las novedades que han presentado: por un lado la especie de interludio musical animado que se han sacado de la manga, que no me termina de hacer demasiada gracia; y por el otro, la incorporación de Michael Sheen como el excéntrico y exasperante Roland Blum que desconcierta tanto como a los propios protagonistas.

Pero por lo demás, se nota que Robert y Michelle King tienen una gran libertad en 'The Good Fight' y siguen pegándose a la actualidad social y, por el otro, meterse en tramas políticas muy reivindicativas y beligerantes. A ver qué nos tiene preparado para este tramo final de temporada.