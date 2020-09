'The Mandalorian': Disney+ revela las priméras imágenes de la temporada 2 de su serie insignia

Disney+ y Lucasfilm han lanzado el primer vistazo a la segunda temporada de 'The Mandalorian' tras la noticia de sus 15 nominaciones a los premios Emmy, incluida una por Mejor Serie de Drama. Una presentación que recupera a todos los personajes donde los dejamos y empieza con el mandaloriano junto a, como no, Baby Yoda.

La primera serie de televisión de acción en vivo de 'Star Wars' sigue al cazarrecompensas Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal) y su nuevo compañero Baby Yoda. En su segunda temporada Jon Favreau escribe los guiones, con Dave Filoni de 'Star Wars: The Clone Wars' como consultor en todo lo relacionado con el canon, como Filoni explicó a Entertainment Weekly:

“En pocas palabras: no pensamos demasiado en las cosas. George comenzó con estos personajes muy icónicos cuyas relaciones son muy claras, y luego presentó lo que está en juego: para nosotros, el destino de 'el Niño'. La audiencia tiende a disfrutar una historia al apegarse a tropos y personajes que entienden, como un pistolero en el Viejo Oeste. Así que fue una historia clara y una aventura divertida, incluso si nunca has visto nada en el universo de Star Wars ".

Favreau agrega en la misma entrevista que:

"Se me ocurren ideas y, a veces, Dave dice: 'No puedes hacer esto en Star Wars'. Luego, cito ejemplos de las películas, o Clone Wars, para intentar usarlos como justificación. Soy como un abogado que habla con un juez; Soy para él como él era para George. No haré nada sin la aprobación de Dave. Y hay que reconocer que él comprende que Stars Wars debe ser divertido y estar en constante evolución".