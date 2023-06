The Weeknd asegura que las escenas de sexo de 'The Idol' son malas e incómodas a posta: "Utilizamos a Verhoeven como referencia"

Más que lujuria, el sexo en 'The Idol' es cuestión de glotonería. Así lo describe The Weeknd en una reciente entrevista a GQ. En ella, el cantante metido a actor y cocreador de la serie de HBO habla largo y tendido sobre cómo se supone que su siniestro personaje no tiene nada de seductor, todo lo contrario.

«Es como un perdedor», describe Abel Tesfaye a Tedros, el oscuro dueño de un club nocturno que se comienza una tórrida relación con Jocelyn, la estrella de pop interpretada por Lily-Rose Depp. Según el cocreador de la serie, el personaje va entre lo psicópata y el pez fuera del agua y eso se tiene que reflejar en las escenas de sexo.

Concretamente en la del segundo episodio, emitido la madrugada del domingo al lunes 12. Una escena que ha generado bastantes ríos de tinta digitales, con críticos calificándola como una de las peores escenas de sexo en la historia y que ha generado una ola de memes.

Es tinto básico

Sin embargo, para Tesfaye la idea es, precisamente, esa: que no haya nada sexy sobre ello, que las escenas de sexo sean malas, patéticas incluso, buscando reflejar el comportamiento "de un perdedor" y, de paso, sentirnos incómodos:

«Cómo te sientes viendo la escena, tanto si es asquerosidad, o te sientes incómodo, o sientes bochorno por los personajes. Son todas esas emociones sumadas: este tipo está por encima de sus posibilidades, esta situación es una en la que no se supone que deba estar.»

En este sentido, una de las referencias de la que han hablado tanto Tesfaye como Sam Levinson es el 'Instinto básico' de Paul Verhoeven. Una referencia que se hace muy directa cuando poco antes de la escena de sexo vemos a Jocelyn ver la película de 1992:

«Cuando usamos 'Instinto básico' como referencia, estamos utilizando a Verhoeven. Verhoeven es el rey del thriller satírico de los 90. Sí, hay momentos de "sexy" en sus películas pero hay otros momentos que son muy horteras e hilarantes.»

No sé hasta qué punto lo han intentado.

En Espinof | 'Euphoria' entre penes y tetas: cómo maneja la serie del momento en HBO las escenas de desnudos y sexo