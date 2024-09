Todos dábamos por hecho quién es en realidad Joe Locke en 'Agatha, ¿quién si no?'... el último episodio acaba de apuntar en otra dirección

Admito que más allá de lo que me guste o no 'Agatha, ¿quién si no?' —que bueno, ni tan mal—, una de las cosas por las que más interés tengo en la serie de Marvel es cómo siguen expandiendo el lioso "Wandaverso". No solo con el personaje de Kathryn Hahn y su búsqueda tres años después de 'Bruja Escarlata y Visión', sino también como puerta de entrada al mundo mágico y oscuro marvelita.

Y uno de los misterios de la serie gira en torno al personaje interpretado por Joe Locke y solo conocido como el Chaval (Teen en la versión original) y su posible relación no solo con las brujas que ya nos son familiares sino también con el mismísimo Mefisto. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

La teoría más comúnmente aceptada es que este Chaval no sea otro si no Billy, el hijo mágico creado por Wanda (Elisabeth Olsen) en su ilusión en 'Bruja Escarlata y Visión'. Fue encarnado para dicha serie (y en 'Doctor Extraño en el Multiverso de la locura') por Julian Hilliard. Las pistas apuntan ahí, sobre todo el sigilo en forma de M (de Maximoff... o de Mefisto) que aparece cada vez que dice su nombre.

Sin embargo, el episodio 3, titulado 'Innumerables pruebas hay' acaba de apuntar en una dirección prácticamente contraria lanzando de repente otra teoría sobre la identidad de Chaval. En un momento a solas, Kale (Sasheer Zamata) le habla al personaje de Locke sobre un rumor inquietante que circula entre el mundo brujil sobre cómo Agatha consiguió el Darkhold.

Al parecer, según la bruja de las pociones, Agatha habría conseguido el Libro de los condenados (tal como lo llama) a cambio de entregar su propio hijo. Un hijo del que nadie sabe qué le pasó: si está muerto, es un demonio o un agente de Mefisto. «Dudo que reconociera a su hijo si entrara por su puerta», concluye la mujer ante el desconcierto del muchacho.

Nicolás Pica y Rasca

De golpe y porrazo, el libreto de Jac Schaeffer (bueno, el guion del episodio es de Cameron Squires) gira las expectativas con la identidad de Chaval apuntando a que se trate, realmente, del hijo de Agatha: Nicholas Scratch. Nombre que, si nos fijamos, ya apareció en el primer episodio, cuando la "detective Agnes" entra en la habitación de su ausente hijo.

De padre desconocido (se especula que su padre podría haber sido un demonio), Scratch es un poderoso hechicero padre de los Siete de Salem (se teoriza que son los que persiguen a los protagonistas de la serie), una poderosa comunidad de brujos. No nos vamos a meter demasiado con esto pero digamos que, a lo largo de la historia, él y su madre han tenido una enemistad bastante importante. De hecho, en un momento dado Agatha Harkness le despojó de sus poderes.

Por otro lado, si bien en los cómics el Darkhold no tiene mucho que ver con esta relación sí que es verdad que a lo largo de los años, Scratch ha estado al servicio de varios de los seres más poderosos del Universo Marvel, al menos en cuanto al plano místico se refiere. Ha estado tanto bajo el mando de Dormammu como de, efectivamente, el ya nombrado señor de los señores infernales: Mefisto.

No sabemos si este será el giro del personaje de Joe Locke en 'Agahta, ¿quién si no?', sobre todo porque ya sabemos que a Schaeffer le gusta jugar al despiste (ahí está el tema del troleo Mercurio). No sería de extrañar, en este sentido, que estén lanzando pistas falsas junto a las verdaderas para tenernos dando vueltas como locos.

