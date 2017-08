'We are streaming, motherfuckers!': Netflix se queda la primera serie de los hermanos Coen

Como ya os comentamos a principios de año, los brillantes e incombustibles hermanos Joel y Ethan Coen tienen un proyecto entre manos de lo más apetecible: nada más y nada menos que una antología compuesta por seis historias paralelas ambientadas en la frontera del Viejo Oeste Americano, que se estrenará bajo el título de 'The Ballad of Buster Scruggs'. Hasta el momento, nada nuevo bajo el Sol.

Las novedades han llegado hoy, siete meses después del anuncio oficial del desarrollo de la serie, y tienen que ver con dónde se distribuirá la producción de Annapurna Pictures, ideada para tener un lanzamiento en cine y televisión simultáneo. Ha sido, de nuevo, la —cada vez más— todopoderosa Netflix, que acaba de adquirir la editorial Millarworld, la que ha dado un golpe encima de la mesa haciéndose con los derechos del show de los Coen, que llegará a lo largo de 2018.

Al grito de "We are streaming, motherfuckers!" —"¡Estamos en streaming, hijoputas!"*— Joel y Ethan Coen han confirmado el acuerdo con la plataforma de VOD para emitir la que sería su primera serie —recordemos que su relación creativa con 'Fargo' es nula—. Por su parte, la Vicepresidenta de Contenido Original de Netflix, Cindy Holland, ha dorado la píldora a los autores en la siguiente declaración oficial:

"Los Coen son directores visionarios, maestros contadores de historias, y unos lingüistas originales. Estamos entusiasmados de que Netflix se convierta en el hogar de todos y cada uno de sus talentos."

Por el momento no han trascendido más detalles sobre 'The Ballad of Buster Scruggs', más allá de que se encuentra en fase de producción en Nuevo México, que los Coen escribirán y dirigirán los seis episodios, y que Tim Blake Nelson es el único intérprete confirmado hasta el momento, rumoreándose con fuerza nombres como James Franco, Zoe Kazan, y Ralph Ineson. Sea en Netflix o en cualquier otra parte, las ganas por ver el nuevo escarceo de estos genios con el western son estratosféricas.