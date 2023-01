La isla de las tentaciones 6: Naomi hecha un basilisco y la primera hoguera de las chicas en el adelanto de la segunda gala

Anoche, Telecinco emitió la primera gala de la temporada 6 de La isla de las tentaciones. El programa de Sandra Barneda arrancó su nueva edición y adelantó su siguiente episodio, en el que Naomi seguirá echando espumarajos por la boca y tendrá lugar la primera hoguera.

Siguen las fiestas

En la primera gala, se vio llegar a las cinco parejas a la isla, con la sorpresa de que las tentadoras se presentaron directamente en la villa de los chicos y sus novias tuvieron imágenes de ellos tonteando desde el primer día. En concreto, Naomi fue la que más se molestó y terminó la gala con ella más enfadada que un mono.

En el avance del segundo episodio, vemos que Naomi no dejará la isla pero sí estará muy resentida con Adrián después de haber elegido a Jennifer como la soltera a la que darle la primera cita: "Ya no me puedes fallar más, da igual que te tires a ocho".

La villa de las chicas vivirá su primera fiesta y la luz de la tentación saltará en ambas: "¡La rosa, la rosa, tío!" chillará desesperada Elena. Continuarán los acercamientos entre concursantes y solteros: Alejandro e Irene, Yaiza y Álex, María y David, Marina y el otro Manuel...

También se verán las primeras citas, las imágenes que visionarán los chicos harán llorar a Manuel y tendrá lugar la primera hoguera de las chicas. Evidentemente, Naomi será la primera y se pondrá hecha una furia al grito de: "¿Qué hace entrando a la puta habitación?".

La isla de las tentaciones 6 emite sus galas principales los lunes a las 22:00 en Telecinco y sus debates los martes a la misma hora y en la misma cadena.