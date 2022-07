Llévate esta Smart TV LG QNED a precio mínimo histórico en Worten: con Dolby Vision, webOS y gran conectividad

Si no has dado con la Smart TV perfecta durante los descuentos del Prime Day de Amazon, no temas. En Worten hemos encontrado esta LG QNED 55QNED866QA de 55 pulgadas a precio mínimo histórico: llévatela por 995 euros.

Comprar Smart TV al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 1.299, durante las ofertas de Worten podemos encontrar un gran descuento de más de 300 euros en la Smart TV LG QNED 55QNED866QA que la deja a su precio mínimo histórico de 995 euros.

Si quieres tener una Smart TV que sea capaz de tener una gran calidad de imagen para cualquier contenido multimedia, este modelo cuenta con un panel QNED de 55 pulgadas y resolución 4K. Pero, además, es totalmente compatible con la tecnología Dolby Vision, por lo que podremos conseguir una experiencia completamente envolvente.

Ofrece una potencia total de 40W y compatibilidad con las tecnologías Dolby Atmos y AI Sound Pro, algo que viene especialmente bien para evitar tener que adquirir una barra de sonido. Además, si sois amantes de los videojuegos, este televisor está preparado para ello. Cuenta con AMD FreeSync, una tasa de refresco en pantalla de 120 Hz y dos puertos HDMI 2.1, por lo que es perfecta para disfrutar de las consolas de última generación.

Cuenta con un diseño elegante y casi sin marcos, ofreciendo así una experiencia más inmersiva. Pero, además, ofrece un amplio surtido de conexiones: dos puertos HDMI 2.1, otros dos HDMI 2.0, webOS 22 como sistema operativo, asistente de voz compatible con Google Assistant y Alexa, Wi-Fi y Bluetooth 5.0, por lo que tenemos un buen abanico de opciones a la hora de conectar cualquier dispositivo, tanto si queremos hacerlo de forma inalámbrica o por cable.

