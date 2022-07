Emmy 2022: el triunfo de HBO, el ninguneo a 'Yellowstone' y otras sorpresas y decepciones de las nominaciones de este año

Como cada año, las nominaciones a los Premios Emmy siempre traen consigo un montón de sensaciones encontradas, alegrías y decepciones. Que si no han nominado a tal joya, que qué hace eso ahí, etc. La verdad, yo reconozco estar bastante satisfecho con la propuesta de este año... lo que no quiere decir que no haya cosas extrañas.

Así, una vez reposadas y repasadas una y otra vez las candidaturas, vamos a ver cuáles han sido las grandes sorpresas y decepciones que nos hemos llevado en los Emmy 2022.

Sin demasiado amor para temporadas finales

Una cosa curiosa que ha pasado este año es que tradicionalmente a los Emmy les gusta reconocer de algún modo a las series que se despiden. Y este año hay en ese sentido dos ausencias notables, sobre todo porque en otras ediciones han sido perennes en sus respectivas secciones: 'Black·ish' y 'This is Us', que se van casi por la puerta de atrás. La primera, con dos nominaciones a vestuario y peluquería; la segunda, con mejor música original.

Sí que se han acordado, como agradable sorpresa, del final de 'Killing Eve' con sendas nominaciones para Sandra Oh y Jodie Comer. Unas entradas casi de cortesía viendo que otras temporadas cosechaba más frutos. Mejor es el trato a 'Ozark', con mucha más presencia entre los premios gordos dentro de sus trece nominaciones.

Ni misas ni Marvel

La sección de miniseries siempre da de qué hablar, quizás porque dentro de la marabunta de dramas y comedias destacan un poco. De aquí sorprenden la práctica anulación de una de las mejores que vimos el año pasado: 'Misa de medianoche', que solo obtiene una nominación a mejor edición de sonido. Sí.

Que tampoco es de extrañar ya que históricamente los premios (y no solo los Emmy) y el género fantástico no han tenido una relación demasiado cercana. Por eso es casi sorprendente ver a 'Stranger Things' nominada a mejor serie dramática entre el resto de entradas, todas técnicas y artesanales.

Es algo que podemos comprobar también con las series de superhéroes: tras la sorpresa de 'Bruja Escarlata y Visión', este año han sido relegadas a las categorías técnicas. Que tampoco es que hayan sido demasiado brillantes pero personalmente me esperaba algo para 'Pacificador' dentro de las categorías importantes.

La única que se ha llevado algo más jugoso es '¿Qué pasaría si...?', nominada a mejor programa animado. Pero claro, lamentablemente para los Emmy eso no es una categoría "de primera".

Netflix tropieza pero sigue muy potente

Si bien lo de 'Misa de medianoche' se puede analizar bajo perspectiva de género, también es síntoma de cierto tropiezo de Netflix, por lo menos a ojos de los académicos. Este año ha caído su presencia global en los premios, pero lo han logrado disimular un poco en las categorías importantes. No en vano tenemos a 'El juego del calamar' y 'Ozark' omnipresentes.

Sí que a servidor le hubiera gustado algún guiño a la serie cuqui del año, 'Heartstopper', o a 'Sex Education'... pero sobre todo una mayor presencia de 'La asistenta' entre las miniseries. Pero si '¿Quién es Anna?' apenas ha logrado rascar tres entradas, iba a estar difícil para la serie de Margaret Qualley.

El plan miniseries de Hulu funciona

Si bien la sección de miniseries tiene a 'The White Lotus' como clara favorita con sus veinte nominaciones, es de destacar cómo este año se reconoce ampliamente la labor de Hulu en este campo con 'Dopesick' (14 nominaciones), 'Pam & Tommy' (10) y 'The Dropout' (6) cogiendo cierta ventaja. Quizás sea el drama farmacéutico el que más posibilidades tenga... pero de eso hablaremos más adelante.

Por otro lado, y sin dejar la plataforma, me ha sorprendido para bien la doble presencia de Elle Fanning y Nicholas Hoult por su papel en 'The Great', la encantadora sátira de la Rusia de Catalina la Grande. También sorprendente es la ausencia de Selena Gomez en favor de sus compañeros de reparto entre las 17 nominaciones de 'Solo asesinatos en el edificio'.

'Colegio Abbott' sí, 'Yellowstone' no

Se veía venir y así ha sido: dentro del desdén que hay hacia las series de network, es 'Colegio Abbott' la gran representante este año con un total de siete nominaciones, incluyendo mejor comedia. La ficción de Quinta Brunson ha encandilado a público, crítica y ahora a la Academia.

Caso contrario el de 'Yellowstone' que, si bien no es network, representa completamente al modelo de televisión tradicional que se resiste a morir y que se ha quedado completamente fuera de los Emmy.

Para terminar, algunas notas rápidas de sorpresas y decepciones: