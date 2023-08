Adam Driver hace honor a su apellido bajo las órdenes de Michael Mann en el electrizante tráiler de 'Ferrari'

Ya han pasado ocho años desde que Michael Mann nos regaló su talento en la gran pantalla con 'Blackhat, amenaza en la red'; un batacazo en taquilla que sólo logró recaudar 19 millones de dólares sobre un presupuesto de 70. Pero esto no le ha quitado al maestro las ganas de volver a agasajarnos con un espectáculo destinado a cines tras su paso por la catódica 'Tokyo Vice', que se estrenará bajo el título de 'Ferrari'.

Vuelve el hommbre

Hoy, después de casi una década de intentos por sacar adelante el proyecto, al fin hemos podido echar un primer vistazo al biopic del legendario piloto y padre de la no menos mítica escudería en el breve pero intensísimo tráiler que puedes ver sobre estas líneas. Poco más de un minuto y medio que sugiere que estamos ante una de las grandes cintas de este 2023.

Puede que uno de los grandes reclamos del largometraje, además de en la figura de su máximo responsable, radique en un reparto de lujo que encabezan nombres como los de Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey o Jack O'Connell. Sin duda, un elenco que vende por sí solo un biopic de alto octanaje.

No obstante, a título personal he de reconocer que si hay algo que me hace salivar sólo de pensar en echarle el guante, ese es el encargado de firmar su dirección de fotografía. Nada menos que el oscarizado por 'Mank' Erik Messerschmidt, que este año también lanzará 'El asesino' de David Fincher, ha puesto su granito de arena en una película que tendrá su puesta de largo en la inminente nueva edición del Festival de Venecia.

Por desgracia, en España tendremos que esperar para poder disfrutar de 'Ferrari', porque llegará a nuestras salas con un retraso de algo más de un mes respecto a Estados Unidos; concretamente, el 9 de febrero de 2024. Paciencia.

