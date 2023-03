El blockbuster con tiburón gigante que le ha comido la tostada a 'The Meg 2': un megalodón ataca una plataforma marina en el tráiler de 'The Black Demon'

Un nuevo thriller de tiburones ha aparecido de la nada con el director Adrian Grunberg ('Rambo: Last Blood') y no es 'The Meg 2', de hecho, 'The Black Demon' se le ha adelantado a la esperada secuela, planeada para agosto, y llegará a los cines el 28 de abril, y con el actor Josh Lucas como principal reclamo publicitario además de un gran tiburón megalodón, claro. Ahora ya hay un tráiler que muestra un blockbuster con animal gigante en toda regla.

Basado en una leyenda mexicana

'The Black Demon' es el primer crédito de guion de largometraje para Boise Esquerra. La historia comienza cuando el petrolero Paul Sturges lleva a su familia de vacaciones a Bahía Azul. Allí, el pueblo costero que él y su esposa conocieron se ha derrumbado misteriosamente y los lugareños no se encuentran por ninguna parte. Paul comienza su día con una visita de rutina para inspeccionar su plataforma petrolera cercana, pero antes de que se dé cuenta, toda su familia ha aterrizado con él en la torre de metal podrida.

De las profundidades del océano surge un enorme megalodón conocido solo por su nombre: el Demonio Negro. Bajo la constante amenaza de esta especie primitiva de tiburón, Paul debe encontrar la manera de llevar a su familia a la orilla con vida mientras las cargas explosivas que derribarán la plataforma están en marcha. Una especie de versión ampliada de 'Infierno Azul', en la que solo hay una via de escape y un tiburón tapándola. El demonio negro es una leyenda mexicana que ha dado ficciones como el cómic 'Black Demon Tales'.

Lucas se une a un reparto con Fernanda Urrejola, Venus Ariel, Julio Cesar Cedillo, Jorge A. Jiménez , Héctor Jiménez, Raúl Méndez, Edgar Flores y Carlos Solórzano. 'The Black Demon' fue producida por Javier Chapa, Jon Silk y Petr Já. La película ha sido definida como “un thriller de supervivencia que ofrece una nueva versión del legendario depredador de aguas profundas”. Aún no hay fecha de estreno en España.