Ben Wheatley realizará 'The Meg 2': el director de 'Rebeca' se pasa a los tiburones gigantes con la secuela de 'Megalodón'

Desde que saltó a la palestra con su aterrador y magnífico segundo largometraje 'Kill List', Ben Wheatley se ha ido posicionado como uno de los cineastas más peculiares y estimulantes actuales gracias a títulos tan dispares como 'Turistas', 'A Field in England', la adaptación de J.G. Ballard 'High-Rise' o la divertidísima cinta de acción 'Free Fire'. Por ello, el cambio de dirección en su trayectoria nos está cogiendo a muchos con la guardia baja.

Después de vincularse a la secuela de 'Tomb Raider' protagonizada por Alicia Vikander, y de saltar al vacío revisionando para Netflix la novela 'Rebeca' de Daphne Du Maurier ocho décadas después de Alfred Hitchcock, el británico ha encontrado su nuevo proyecto, nuevamente, en un blockbuster para la gran pantalla. Este, según informa The Hollywood Reporter, no es otro que 'The Meg 2', que dirigirá para Warner Bros.

La película, escrita por Dean Georgaris, Jori Hoeber y Erich Hoeber, será una continuación de la abominable 'Megalodón' dirigida por un Jon Turtletaub en horas bajas, y que bien podríamos definir como un multimillonario tostón de serie B prefabricado para cumplir las exigencias del público chino y llevarse una buena suma en la taquilla internacional. Finalmente, la jugada les salió redonda, porque amasaron la friolera de 530 millones de dólares.

'The Meg 2' —que, probablemente, terminará siendo 'Megalodón 2' en nuestras tierras—, aún no tiene fechas de estreno ni de inicio de producción, pero traerá de vuelta a la inmensa mayoría del reparto de la cinta original, incluyendo a Jason Statham. Veremos si a la segunda va la vencida.