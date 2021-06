'Blossoms Shanghai': aquí está el primer tráiler de la serie de Wong Kar-wai que continúa la historia de 'Deseando amar' y '2046'

¡Vuelve Wong Kar-Wai! Hoy podemos echar un vistazo al prometedor teaser tráiler de su nuevo trabajo, 'Blossoms Shanghai', su primera serie de televisión. Es un avance destinado al mercado asiático así que de momento carece de subtítulos en español o en inglés. No hay una fecha concreta de estreno, solo sabemos que podremos verla en 2022.

No he entendido nada de lo que dice la voz en off pero me da absolutamente igual porque, más allá de que voy a ver cualquier cosa que ruede este realizador, el vídeo muestra escenas que podrían haber salido de algunas de las hermosas películas de Wong, mantiene el sello de autor y promete otra de sus fascinantes historias.

Un paseo épico por Shanghái desde los años 60 a los 90

Recordemos que 'Blossoms Shanghai' se basa en la novela 'Blossoms' de Jin Yu Cheng; Wong Kar-Wai es creador y productor de la serie y ha dirigido el primer episodio. El cineasta reveló que el proyecto es un homenaje a su ciudad de origen que recorre las etapas más intrigantes de su historia reciente, desde los años 60 a los 90.

En un principio, Wong habló de esta adaptación como una película que continuaría los hechos de dos de sus últimos largometrajes, 'Deseando amar' y '2046' (también sería secuela de 'Días salvajes', no mencionada por el director pero donde ya aparecía el personaje de Tony Leung), sin embargo, el proyecto fue cambiando hasta convertirse en una serie de televisión, cuyo guion firma Qin Wen. Al parecer, Wong no ha abandonado la idea de hacer un film con la misma historia y podríamos verlo algún día.

'Blossoms Shanghai' se centra en el Sr. Bao, un enigmático millonario interpretado por Hu Ge; la trama sigue su viaje de reinvención personal para pasar de ser un joven oportunista con un problemático pasado hasta una de las personas más importantes de Shanghai. Ma Yili, Kris Wu y Xin Zhilei encarnan a otros de los personajes principales.