'La casa del dragón': sensacional tráiler final de la precuela de 'Juego de Tronos' con la que HBO Max competirá contra 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

HBO Max al fin ha puesto toda la carne en el asador lanzando el sensacional tráiler final de 'La casa del dragón', la esperadísima precuela de 'Juego de Tronos' con la que competirá frontalmente con 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Lo más probable es que ambas triunfan, pero al final una lo hará por encima de otra.

La guerra civil por el Trono de Hierro

La historia de 'La casa del dragón' gira alrededor de la Casa Targaryen y está situada alrededor de 300 años antes de los sucesos narrados en 'Juego de Tronos'. Viserys Targaryen es el gran líder, pero todo apunta a un futuro complicado por la guerra civil que surgirá entre Rhaenyra y Aegon para suceder a su padre y ocupar el Trono de Hierro.

Protagonizada por Paddy Considine, Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, 'La casa del dragón' es la primera intentona que sale adelante por parte de HBO Max para ampliar el universo creado por George R.R. Martin. No dudéis ni por un segundo de que no será la última.

Otro punto a favor de 'La casa del dragón' respecto a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es que se estrenará en antes, en concreto el 21 de agosto -en España será ya el día 22-, por lo que lo tiene todo a favor para hacer bueno el dicho de que el que pega primero, pega dos veces.