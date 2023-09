Clive Owen y el creador de 'Gambito de dama' sacan del retiro a un legendario detective del noir en el primer tráiler de 'Monsieur Spade', su nueva miniserie

La verdad sea dicha, no hay nada en este proyecto que no me interese de primeras. El canal AMC ha desvelado un primer adelanto/teaser trailer de 'Monsieur Spade', miniserie de seis episodios protagonizada por Clive Owen ('Lisey's Story') y que llegará a nuestras pantallas en algún momento de 2024.

Etiquetado como un neo-noir, nos encontramos con el regreso a la pantalla del detective privado Sam Spade, protagonista de la clásica novela de Dashiell Hammett, 'El halcón maltés'. La novela ya tuvo un par de adaptaciones en el cine, destacando la protagonizada por Humphrey Bogart y dirigida por John Huston.

Halcón francés

En esta ocasión es Clive Owen quien dará vida a Spade, quien vive retirado en el sur de Francia en 1963. Sin embargo, los rumores del regreso de su antiguo adversario y el asesinato de seis monjas le harán salir de su jubilación en lo que el detective se encuentra que los crímenes parecen estar conectados con un misterioso chico del que se dice que posee poderes.

Junto a Owen, el reparto de la miniserie está compuesto por Cara Bossom, Denis Ménochet, Louise Bourgoin, Chiara Mastroianni, Stanley Weber, Matthew Beard, Jonathan Zaccaï y Rebecca Root. 'Monsieur Spade' está rodada en Francia y ha sido cocreada, escrita y dirigida por Scott Frank ('Gambito de Dama') junto a Tom Fontana ('Oz', por ejemplo).

