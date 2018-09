El divertido tráiler de 'Anna and the Apocalypse' presenta el musical zombi navideño que necesitábamos

El mundo del cine ha exprimido tanto las historias de zombis que cuesta un poco ilusionarse con cualquier proyecto alrededor de unas criaturas por las que siempre he tenido una especie debilidad dentro del panteón de los monstruos terroríficos más populares. Por suerte aún llegan de vez en cuando títulos que merecen la pena y el tráiler de 'Anna and the Apocalypse', el músical zombi navideño que no sabíamos que necesitábamos, invita a pensar que podría ser uno de ellos.

La película cuenta la historia de Anna, una adolescente que quiere escapar de su vida en el instituto de un pequeño pueblo hasta que un día se despierta en medio del apocalipsis. Con la ayuda de sus amigos y un buen puñado de canciones, esquivará todos los peligros a su alrededor para intentar reunirse con su familia antes de que sea demasiado tarde. El propio tráiler rescata una crítica que la define como una mezcla entre 'Zombis Party' y 'La La Land'.

Dirigida por John McPhail y escrita por Alan McDonald y Ryan McHenry -aunque las canciones corren a cuenta de Roddy Hart y Tommy Reilly-, 'Anna and the Apocalypse' no cuenta en su reparto con ningún gran nombre -la protagonista está interpretada por Ella Hunt, a la que pudimos ver en 'Robot Overlords'-, un detalle que puede ser tanto muy bueno -así evitan los vicios en los que se caen a veces por contar con alguien conocido- o una pega -igual simplemente no dan la talla y eso desluce el resultado final-.

'Anna and the Apocalypse' ya se ha podido ver en varios festivales, entre ellos el de Sitges celebrado en 2017, gozando de una muy buena acogida. Sin embargo, será ahora cuando se produzca su desembarco en cines, estrenándose primero en Reino Unido el próximo 30 de noviembre antes de comenzar su expansión internacional.