'Dora y la ciudad perdida': aquí está el sorprendente tráiler de la película de Dora la exploradora en acción real

Paramount nos presenta a su sorprendente Dora de carne y hueso . Aquí tenemos el tráiler de 'Dora y la ciudad perdida' ('Dora and the Lost City of Gold'), una película de acción real basada en la popular serie infantil animada, con Isabela Moner (' Transformers 5: El último caballero ' , 'Sicario: El día del soldado' ) dando vida a la protagonista.

La sinopsis nos aclara que Dora ha pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, así que nada podía prepararla para la aventura más peligrosa de su vida: el instituto. Junto con su mejor amigo, el mono Botas (voz de Danny Trejo), su primo Diego (Jeffrey Wahlberg), un divertido habitante de la selva (Eugenio Derbez), Dora debe lanzarse a una aventura para salvar a sus padres (Eva Longoria y Michael Peña), y resolver el misterio de una ciudad dorada perdida.