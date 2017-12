'El cascanueces y los cuatro reinos' presenta su tráiler: el clásico se convierte en la nueva fantasía épica de Disney

Mientras triunfa en taquilla con 'Coco' y 'Star Wars: Los últimos jedi', Disney nos presenta el primer tráiler de uno de sus grandes estrenos para el año que viene: 'El cascanueces y los cuatro reinos' ('The Nutcracker and the Four Realms'). La película, basada en el cuento clásico de E.T.A. Hoffmann y en la adaptación a ballet de Tchaikovsky, llegará a los cines en octubre de 2018.

La joven Mackenzie Foy, vista en 'Expediente Warren' ('The Conjuring') o en 'Interstellar', lidera un reparto en el que destacan los nombres de Keira Knightley, Helen Mirren, Richard E. Grant, Matthew Macfadyen, Eugenio Derbez y Morgan Freeman, entre otros. La puesta en escena ha sido responsabilidad de Lasse Hallström, director de dramas tan dispares como 'Chocolat', 'Las normas de la casa de la sidra' o más recientemente 'Tu mejor amigo' ('A Dog's Purpose').

Vídeo con en versión original con subtítulos:

Vídeo con el tráiler en español:

Foy interpreta a Clara, una chica que debe recuperar una llave mágica para poder descubrir el regalo que le ha dejado su padrino, Drosselmeyer (Morgan Freeman), y sale en su busca a través de cuatro fantásticos reinos donde se encontrará en medio de una batalla entre un ejército de soldados de jengibre y otro de ratones...

Aunque a simple vista puede parecer una nueva entrega de 'Alicia en el país de las maravillas' (cuya secuela, por cierto, fue un desastre) es fácil ver por qué Disney ha creído que era una buena idea realizar una nueva versión de este título después de arrasar con el remake de 'La bella y la bestia'. tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes éxitos de las navidades de 2018.

El guion lo ha escrito Ashleigh Powell. Cabe destacar que Lasse Hallström no es el único realizador implicado en la producción; Joe Johnston (quien recientemente anunció su retirada) se está ocupando de los "reshoots" ante la ausencia del director sueco. Hallström no estaba disponible cuando Disney quiso rodar escenas adicionales aunque recuperá el mando durante la fase de post-producción, para poder rematar el montaje definitivo.