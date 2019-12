'Las escalofriantes aventuras de Sabrina': el teaser de la temporada 3 pone fecha de estreno al regreso de la bruja de Netflix

Basada en los cómics salidos alrededor de Archie, 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', estrenó sus dos primeras temporadas seguidas en 2018 y 2019. La adaptación posteriormente famosa por la serie 'Sabrina, cosas de brujas', estrenará en 2020 su tercera temporada tras revelarse como una de las grandes revelaciones del amplio catálogo de Netflix.

Tal y como ha anunciado la propia la plataforma en streaming en un siniestro e inquietante adelanto en Twitter, los nuevos episodios llegarán a el próximo 24 de enero de 2020, lo que engorda el ya apretado calendario seriéfilo del año entrante. "Knock, Knock, en las puertas del infierno. Nos vemos el 24 de enero, brujas", describe la publicación junto a un pequeño vídeo en el que vemos a Sabrina con capa de color rojo saliendo entre la niebla.

knock knock knock on the gates of hell. see you Jan 24, witches. pic.twitter.com/YDStIZbP94