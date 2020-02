Espectacular tráiler para 'Gangs of London': el director de 'The Raid' vuelve a las tortas en su nueva serie criminal

Es la hora de las tollinas. Tras su escarceo con el folk horror el director de 'The Raid' está de vuelta con una serie para Sky Atlantic, que ha lanzado recientemente el tráiler oficial de 'Gangs of London', una nueva aventura de televisión creada y co-escrita por el mismo Gareth Evans. Se trata de un thriller criminal partiendo de una idea original del propio Evans, que la ha desarrollado en colaboración con Matt Flannery, su director de fotografía de confianza.

El argumento oficial de la serie de Sky reza así “Durante 20 años, Finn Wallace (Colm Meaney) fue el criminal más poderoso de Londres. Miles de millones de libras fluyeron a través de su organización cada año. Pero ahora está muerto, y nadie sabe quién ordenó el golpe. Con rivales en todas partes, depende del impulsivo Sean Wallace (Joe Cole), con la ayuda de la familia Dumani, encabezada por Ed Dumani (Lucian Msamati) para tomar el lugar de su padre. Si la situación ya no era lo suficientemente peligrosa, la asunción de poder de Sean causa olas en el mundo del crimen internacional".

El responsable de 'Redada asesina' y 'Redada asesina 2' ('The Raid', de toda la vida) dirige cinco de los diez episodios para dejar el resto al británico Corin Hardy de 'La monja' (tres) y el francés Xavier Gens de 'La piel fría' (dos). Pulse Films y Sister Pictures producen la serie a estrenar en 2020 en su Reino Unido natal a través de Sky, en Estados Unidos por Cinemax sin que sepamos quién la estrena en España.

Gareth Evans ha expresado su emoción en Slashfilm comentando que:

"No podría estar más entusiasmado con 'Gangs of London', que he co-creado con Matt Flannery, quien también es el director de fotografía de todo lo que he hecho. Ha sido una experiencia emocionante saltar a la narración de historias largas, explorando un mundo multicultural del crimen global mientras llega a las calles de Londres. Desde el momento en que comenzamos a trabajar en el proyecto con Lucas Ochoa y Thomas Benski en Pulse Films, hemos estado rodeados por un maravilloso equipo lleno de talento y mentes muy creativas. Junto con Jane Featherstone y Sister Pictures y el apoyo de Sky Atlantic y Cinemax, esperamos crear un espectáculo que transformará el hogar en un visionado de experiencia cinematográfica ".