Espectacular tráiler de 'The King's Man', la precuela de 'Kingsman' que revela el origen del sorprendente servicio secreto

He aquí uno de los adelantos más esperados por los fans del buen cine de acción. Fox acaba de presentar el primer tráiler de 'The King's Man' (antes conocida como 'Kingsman: The Great Game'), la precuela de 'Kingsman: Servicio secreto'; de nuevo tenemos a Matthew Vaughn al mando, lo que supone toda una garantía de diversión y espectáculo.

El director de las dos entregas anteriores basadas en los cómics de Mark Millar (también realizó la adaptación de otra de sus obras, 'Kick-Ass') vuelve a la saga para contarnos el origen de la sorprendente organización de espías británicos a la que pertenecerán Harry Hart (Colin Firth), Merlin (Mark Strong) o Eggsy (Taron Egerton).

La sinopsis oficial nos aclara que un grupo de los peores tiranos y maestros criminales de toda la historia pretenden desatar una guerra que podría dejar millones de muertos; un hombre debe emprender una carrera contra el reloj para intentar acabar con este malvado plan.

Nuevos rostros para descubrir la creación de los Kingsman

Ninguna de las estrellas de 'Kingsman' forma parte, en principio, del elenco de esta nueva película, cuyo reparto está encabezado por Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Daniel Brühl , Aaron Taylor-Johnson, Stanley Tucci, Charles Dance, Matthew Goode, Gemma Arterton y Djimon Hounsou, entre otros. 'The King's Man' se estrena en cines el 14 de febrero de 2020.

Recordemos que también en marcha otra secuela de 'Kingsman' que continuará la historia de las dos primeras películas y que completará las aventuras de Harry y Eggsy. En principio, 'Kingsman 3' también estará orquestada por Matthew Vaughn pero el desarrollo de la precuela ha retrasado este otro proyecto, que de momento carece de fecha de estreno.