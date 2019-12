El espectacular tráiler de 'Way Down' enseña a un Balagueró insólito en un thriller de atracos con Freddie Highmore

Sony ha presentado el primer teaser tráiler y el primer cartel de 'Way Down', una de las superproducciones cinematográficas más esperadas de 2020, que llegará a los cines el próximo otoño. Rodada en inglés y en español bajo la dirección de Jaume Balagueró, 'Way Down' aleja al catalán del terror para postularse como uno de los proyectos más ambiciosos y complejos del cine español.

El efecto 'Casa de papel'

Con un reparto nacional e internacional encabezado por Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Jose Coronado, Liam Cunningham, Sam Riley, Luis Tosar, Emilio Gutiérrez Caba, Axel Stein, Daniel Holguín y Famke Janssen, este thriller de acción ha sido escrito por un equipo de guionistas hispano y angloparlantes con Andrés Koppel, Borja González Santaolalla, Rafael Martínez, Michel Gaztambide y Rowan Athale. Es una producción de Telecinco Cinema (Ghislain Barrois y Álvaro Augustin), Ciudadano Ciskul (Francisco Sánchez), y otras productoras con la participación de Mediaset, Movistar´+ y el propio Highmore como productor.

Distribuida por Sony España se basa en el minucioso plan de un ingeniero para atracar el Banco de España aprovechando la atención acaparada por la celebración de la final del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, 'Way Down' se ha rodado en localizaciones de Madrid tan emblemáticas como Plaza de Cibeles y su Palacio, los edificios Zúrich, Metrópolis, Círculo de Bellas Artes, el Instituto Cervantes... vamos, poco menos que la segunda temporada de 'La casa de papel'

La sinopsis oficial reza: