El fin del mundo llega a Netflix en el tráiler de la nueva serie del guionista de 'Community' y el estudio de 'El Príncipe Dragón'

Netflix aún se guarda algunos estrenos potentes para lo que queda de 2023. Uno de ellos es 'Carol y el fin del mundo', la nueva serie animada de uno de los creadores de 'Community' que ha lanzado su tráiler y llegará a la plataforma el 15 de diciembre.

This is the end

La historia nos sitúa en una Tierra al borde de la extinción, ante la inminente colisión contra un planeta. En ese escenario, todo el mundo decide dar rienda suelta a sus sueños más locos antes de que llegue el apocalipsis... excepto Carol Kohl, una mujer taciturna y cohibida que se siente incomprendida entre la masa de entusiastas.

'Carol y el fin del mundo' ('Carol & the end of the world') es una serie de animación para adultos creada por Dan Guterman, uno de los guionistas de 'Community' y que también ha firmado algún que otro capítulo de 'Rick y Morty'. Guterman ha definido la serie con estas palabras:

"Carol y el fin del mundo es una carta de amor a la rutina. Una serie sobre la comodidad de la monotonía. Una comedia de animación existencial sobre los rituales del día a día que conforman nuestra vida".

La serie está producida por el estudio canadiense Bardel Entertainment, el mismo que está detrás de 'El príncipe dragón', 'Rick y Morty' o 'Solar Opposites', y contará en su reparto original con las voces de Beth Grant ('Donnie Darko'), Michael Chernus ('Separación') y Bridget Everett ('Somebody Somewhere'). La verdad es que pinta realmente bien y solo habrá que esperar a la semana que viene para poder echarle un ojo.

