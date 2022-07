'Halloween Ends': su primer tráiler promete un último duelo repleto de hemoglobina, machetazos y venganza

Puede que la saga 'Halloween' sea una de las más complejas de seguir para alguien neófito en el cine de terror: la tercera parte va por su cuenta, 'Halloween H20' continúa la segunda, 'Halloween' (2018) es una secuela directa de 'Halloween' (1978)... Pero algo sigue inefable: la máscara de Michael Myers, imperturbable, buscando siempre acabar con tantos adolescentes como pueda. La visión de David Gordon Green del personaje ha durado cinco años pero termina (para alegría de muchos y pena de otros) en 'Halloween Ends'.

Laurie vs Michael: Last round

Su primer tráiler es modélico: la música de John Carpenter, algún cuchillazo por aquí y allí y una lucha encarnizada (supuestamente final) entre Laurie Strode y el asesino. Después de ese interludio decepcionante que fue 'Halloween Kills', en el que Jamie Lee Curtis tuvo un papel mucho menos importante que en la primera parte (decimoprimera en total, ya os digo que no es fácil seguir esta saga), el final va a ser una lucha por todo lo alto.

Lo cierto es que estamos a apenas unos meses de su estreno, el 14 de octubre, y es posible que a estas alturas no necesite ninguna presentación ni más material promocional. No vas a ir a ver 'Halloween Ends' sin las dos anteriores, y solo necesitas saber de su existencia para fichar por tercera vez en la taquilla. Se supone que última, pero recordemos que después de 'Halloween H20' lanzaron 'Halloween: Resurrection' porque la vergüenza es algo que no se estila en esta franquicia.

Jamie Lee Curtis ya ha anunciado que posiblemente es la última vez que haga del personaje, pero no porque muera (ya lo hizo en la mentada 'Halloween: Resurrection' y no pasó nada) sino porque su viaje emocional estará completo. Blumhouse, por su parte, se pirra por hacer más secuelas de la saga (sobre todo viendo lo bien que ha ido en taquilla), pero el contrato que se firmó era solo por una trilogía así que está por ver lo que pasará. De momento tenemos una última sesión de machetazos, máscaras, revelaciones y hemoglobina. Bienvenida sea.