Jake Gyllenhaal vuelve a la guerra con Guy Ritchie en el explosivo tráiler de 'The Covenant', un sorprendente cambio de registro del director

Guy Ritchie tiene un sentido del estilo muy particular con acción y humor que generalmente se centra en mafiosos, policías o detectives británicos, pero se niega a ser encasillado y por cada 'The Gentlemen' u 'Operation Fortune' tiene un 'Despierta la furia' que nos prueba equivocados y ahora vuelve a contraatacar con el tráiler de 'Guy Ritchie's The Covenant' un nuevo thriller militar de MGM, que llegará a los cines el 21 de abril.

Despierta la guerra

La nueva película está protagonizada por Jake Gyllenhaal y tiene lugar en Afganistán, y parece que no hay muchos chistes típicos de su cine, con lo que muestra un estilo más neutro que enseña la cara más versátil de Ritchie, capaz de dirigir artefactos de acción menos preocupados en extender la marca de 'Snatch: cerdos y diamantes' y de funcionar como películas en las que el apellido Ritchie no es tan importante como el resultado en pantalla, y aquí, la verdad, todo luce de maravilla.

Gyllenhaal está acompañado de Dar Salim en la historia del sargento John Kinley (Gyllenhaal), quien se asocia con el intérprete local Ahmed (Salim) en su último período de servicio en Afganistán, John resulta herido, lo que lleva a Ahmed a arriesgar su propio bienestar personal para poner a salvo al soldado estadounidense. Cuando John descubre más tarde que a Ahmed y su familia no se les concedió el paso de EE. UU. como prometieron, el soldado se embarca en su propia misión de rescate y regresa a la zona de guerra para salvar a su salvador y a su familia de las milicias locales.

El reparto de 'The Covenant' también incluye a Alexander Ludwig, Antony Starr, Jason Wong, Bobby Schofield, Sean Sagar, Sina Parvaneh, Emily Beecham, Cyrus Khodaveisi y Christian Ochoa. Inicialmente titulada 'The Interpreter', Ritchie ha coescrito el guión con Ivan Atkinson y Marn Davies, además coproduce junto a Atkinson, John Friedberg y Josh Berger.