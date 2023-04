Jennifer Lopez se pasa por Netflix para demostrar que repartir estopa a los 50 no es sólo cosa de hombres: explosivo tráiler de 'La madre'

Lo de los héroes de acción implacables repartiendo plomo e impartiendo justicia en su cincuentena no es sólo cosa de hombres. Pensar en este tipo de papeles nos conduce casi inmediatamente a intérpretes como Liam Neeson o Denzel Washington y a sus celebrados roles en las sagas 'Venganza' y 'The Equalizer', pero ahora tenemos que sumar a la ecuación el que, potencialmente, será su reverso femenino: nada menos que Jennifer López.

Madre no hay más que una

Y es que la artista neoyorquina se ha convertido en una antigua asesina reconvertida en progenitora coraje en 'La madre'; un thriller de acción distribuido por Netflix cuyo tráiler, que puedes ver sobre estas líneas, promete una buena dosis de acción, explosiones, tiros, pilas de cadáveres y planos de López haciendo dominadas.

El largometraje, cuyo reparto completan Gael García Bernal, Joseph Fiennes, Omari Hardwick y Paul Raci, entre otros, está dirigido por Niki Caro; responsable del remake en acción real de 'Mulan' y que ya trabaja en el biopic 'Callas' protagonizado por Noomi Rapace, cuya fecha de estreno está prevista para 2024.

'La madre', escrita por Andrea Berloff, Peter Craig y Misha Green, y que, según reza su sinopsis, nos hará acompañar a "una mortífera asesina sale de su escondite para proteger a su hija, a la que dio en adopción años atrás, mientras huye de unos hombres muy peligrosos", se estrenará el próximo 12 de mayo, coincidiendo con... ¡El día de la madre en Estados Unidos! Marketing at its finest. Mala pinta, desde luego, no tiene.

En Espinof | Las 32 mejores películas de acción de la historia