'Kate': Netflix lanza el salvaje tráiler de la película con ecos de 'John Wick' y 'Crank' protagonizada por Mary Elizabeth Winstead

Netflix se ha hecho de rogar, pero la plataforma al fin ha lanzado el arrollador tráiler de 'Kate', la película de acción protagonizada por Mary Elizabeth Winstead con ecos de 'Crank' y 'John Wick' que promete ser uno de los grandes entretenimientos de lo que queda de 2021.

24 horas para vengarse

'Kate' cuenta la historia de una despiadada asesina que ha sido envenenada, teniendo apenas 24 horas antes de que la sustancia acabe con su vida. Obviamente, el personaje interpretado por Winstead hará todo lo posible por encontrar al responsable de su situación para acabar con él. Durante su búsqueda, Kate inicia una amistad con una adolescente vinculada a su propio pasado.

Escrita por Umair Aleem y dirigida por Cedric Nicolas-Troyan -'Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina de hielo'-, 'Kate' cuenta también con la presencia en su reparto de Woody Harrelson, a quien veremos en breve en 'Venom: Habrá Matanza', Michiel Huisman, Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Miyavi, Miku Martineau y Kazuya Tanabe.

No sé vosotros, pero yo me he quedado con bastantes ganas de ver a Mary Elizabeth Winstead en plan justiciera, y afortunadamente no habrá que esperar mucho para comprobar el resultado, ya que Netflix tiene previsto estrenar 'Kate' el próximo 10 de septiembre.