Marvel guarda todas las sorpresas de 'Vengadores: Endgame' para el estreno: los trailers solo mostrarán los primeros 15-20 minutos

Si tienes miedo a comerte spoilers de 'Vengadores: Endgame', tranquilo: Marvel va a procurar que llegues lo más virgen posible al estreno. El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, estuvo en la gala de los Globos de Oro como productor de 'Black Panther' (nominada a mejor película dramática), y durante el paseo por la alfombra roja no pudo evitar las preguntas sobre la cuarta aventura de los Vengadores.

Y es que, según una encuesta del gigante Fandango, 'Endgame' es el estreno más esperado de todo 2019, por delante incluso de 'Star Wars: Episodio IX'. Llegará a los cines el 26 de abril y hasta el mes pasado no pudimos ver las primeras escenas en un teaser de apenas un minuto. El secretismo en torno al film es tal que, hasta el lanzamiento del tráiler, no se sabía ni el título. Ahora, Feige confirma que el plan es no mostrar más allá de los primeros 15-20 minutos.

Marvel Studios president Kevin Feige on when #AvengersEndgame got its title, how #CaptainMarvel is looking, the Disney-Fox merger, and more from the #GoldenGlobes red carpet pic.twitter.com/pSE7lgNM4U