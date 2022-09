'My policeman': Harry Styles estrena nuevo tráiler de su triángulo amoroso homosexual en plena polémica por el escupitajo fantasma a Chris Pine

Con el cierre y la demonización de los tabloides, hace tiempo que no teníamos cotilleos sobre estrellas de cine tan jugosos como los de estos últimos años. Entre el canibalismo de Armie Hammer, la, digamos, vibrante personalidad de Ezra Miller y el supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine, las redes sociales parecen auténticos espejos de los paparazzi. Y en medio de este clima de auténtico descontrol, Styles estrena el nuevo tráiler de 'My policeman' y rompe un segmento de Internet por la mitad.

Mucha policía, poca diversión

Harry Styles se ha empeñado en que va a ser actor, y no va a parar hasta ser respetado como tal. Tras sus apariciones en 'Dunkerque' y 'Eternals' (donde era más un cameo que otra cosa), y tras la polémica liándose en pleno rodaje con Olivia Wilde, la directora de 'No te preocupes querida', ahora el músico y actor quiere hacer ver que es mucho más que una cara bonita con ambiciones.

En 'My policeman', Styles es Tom, un policía gay de los años 50, en una Inglaterra en la que la homosexualidad no estaba precisamente bien vista. Y, al tener que mantenerlo oculto, cuando la amiga de su hermana se empeña en casarse con él, a Tom no le queda otra que dejarse llevar por los designios de la sociedad. Pero al mismo tiempo conoce a Patrick, un hombre que acabará convirtiéndose en su amante. Bueno, ya véis, la telenovela está servida.

Aunque en Estados Unidos 'My policeman' llegará a cines, en España tendremos que conformarnos con un estreno en Amazon Prime Video el próximo 4 de noviembre. Para entonces, es posible que la polémica se haya aguado por completo... O que Styles siga en boca de todos pero por otros motivos independientes de su talento.