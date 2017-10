Nuevo tráiler de 'Gunpowder': Kit Harington lidera la Conspiración de la Pólvora

'Juego de Tronos' ha lanzado a la fama a Kit Harington, pero todos los actores de la serie la alternan con otros trabajos y él no iba a ser menos. Hace ya unas semanas os hablamos de 'Gunpowder', la miniserie que protagoniza para BBC, con motivo del lanzamiento de su teaser y ahora toca volver sobre ella, pues ya tenemos tanto el tráiler definitivo como la fecha de estreno -el 21 de octubre- de esta obra basada en la histórica Conspiración de la Pólvora.

Harington se mete en la piel de Robert Catesby, uno de los hombres detrás del complot llevado a cabo en 1605 para asesinar al rey Jacobo I. Este evento es conocido por muchos por haber sido la gran inspiración de Alan Moore para crear su magnífico cómic 'V de Vendetta'. Por ello quizá sea más popular Guy Fawkes, quien en 'Gunpowder' cuenta con el rostro de Tom Cullen, visto en 'Downton Abbey', aunque aquí su presencia será secundaria.

Dividida en tres episodios, 'Gunpowder' está escrita por Roman Bennett y dirigida por J Blakeson, responsable de la estimulante 'La desaparición de Alice Creed' ('The Disappearance of Alice Creed') pero también de la desastrosa 'La quinta ola' ('The Fifth Wave'). En su reparto también conviene destacar la presencia de Peter Mullan, al que actualmente también podemos ver en 'Ozark', Mark Gatiss, Moriarty en 'Sherlock', y Liv Tyler.

Además, se ve que el canal británico tiene especial confianza en 'Gunpowder', pues finalmente será BBC One y no BBC3 la que la emita a partir del próximo 21 de octubre. Por desgracia aún nada se sabe sobre cuándo llegará a España, pero al tener apenas tres episodios confiemos en que algún canal se anime más temprano que pronto a emitirla en nuestro país.