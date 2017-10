Nuevo y espectacular tráiler de 'Fullmetal Alchemist': los Elric viven su primera aventura en carne y hueso

Hace ya unos años que en Japón se ha puesto de moda hacer adaptaciones en imagen real de algunos de sus mangas más populares. El problema es que a menudo son demasiado fieles al material original y eso acaba jugando en su contra a la hora de dar el salto a la gran pantalla. Esperemos que eso no suceda en el caso de 'Fullmetal Alchemist', de la cual ahora os traemos un nuevo y espectacular tráiler.

'Fullmetal Alchemist' nos lleva a principios del siglo XX en una realidad en la que la alquimia no solo existe, sino que se ha perfeccionado hasta límites insospechados. La historia se centra en los hermanos Edward y Alphonse Elric, quienes utilizan una técnica prohibida y sufren las consecuencias: el primero pierde una pierna, mientras que el segundo se queda sin su cuerpo, pero su hermano logra mantener su alma en una armadura metálica a cambio de sacrificar su brazo derecho. Entonces inician una búsqueda para dar con la piedra filosofal y así recuperar sus cuerpos.

El propio Hiromu Arakawa se ha encargado de adaptar el manga creado por él mismo, mientras que la puesta en escena corre a cargo de Fumihiko Sori, responsable de títulos como 'Dragon Age: Dawn of the Seeker' o 'Ping Pong'. Por su parte, Ryôsuke Yamada, visto en la televisiva 'Cain and Abel,' da vida a Edward y Atom Mizuishi se mete en la piel de Alphonse.

Por cierto, la película se presentó el pasado mes de julio en la Anime Expo 2017, mostrando a los fans mucho metraje de la misma. La respuesta fue bastante positiva, pero en estos casos siempre suele pasar lo mismo y luego la realidad casi nunca está a la altura. El 1 de diciembre llega a los cines japoneses y posteriormente se llevará a cabo una expansión internacional que aún no sabemos cuándo se producirá en España.