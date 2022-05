'Obi-Wan Kenobi': Darth Vader hace su aparición en el nuevo tráiler de la serie de Disney+

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Disney+ no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer algo especial el 4 de mayo, día mundial de 'Star Wars' (ya sabéis, por lo de "May the 4th be with you"), y ha lanzado el nuevo tráiler de 'Obi-Wan Kenobi', la nueva serie (por más que ellos lo llamen "evento") de 6 episodios que se podrá ver a partir del 27 de mayo en Disney+.

Habrá que adiestrarlo

No eran pocos los que se preguntaban cuándo haría Darth Vader su primera aparición en 'Obi-Wan Kenobi', y no han querido retrasarlo más: este nuevo tráiler nos ofrece todo lo que necesitamos saber. El panel de control en el pecho, la respiración entrecortada, la mirada de terror de Obi-Wan. Es el propio tío Owen el que se lo recuerda cuando el jedi dice que hay que adiestrar a Luke. "¿Como adiestraste a su padre?". Ouch.

La serie se lanzará con dos episodios en los que podremos ver si esta intercuela es todo lo que los fans están esperando después de un periodo de cierta decepción con la saga debido a que ni 'Star Wars: Visions' ni 'El libro de Boba Fett' han terminado de hacer click con la audiencia. Todo apunta, eso sí, a que han puesto tanto cariño a esta serie que raro sería si no vapuleara las cifras de la mismísima 'The mandalorian'.