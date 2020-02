'Padre no hay más que uno 2' presenta su primer tráiler: regresa la taquillera familia de Santiago Segura

'Padre no hay más que uno' fue el mayor éxito del cine español de 2019. El remake de la cinta argentina 'Mamá se fue de viaje' recaudó más de 14 millones de euros en los cines de nuestro país, por lo que no se tardó demasiado en dar luz verde a una secuela titulada 'Padre no hay más que uno 2' que ahora presenta su primer tráiler pese a que el rodaje todavía sigue en marcha.

'Padre no hay más que uno 2' comienza con Javier convertido en el nuevo líder del chat de madres tras el gran éxito de la asistente virtual Conchy. Todo parece ir sobre ruedas hasta que una inesperada noticia pone su vida patas arriba una vez más. Y será entonces cuando llegue su suegra.

Apostando sobre seguro

Segura vuelve a ocuparse tanto de la puesta en escena como de la escritura del guion, compartiendo esa última tarea con Marta González de la Vega. También volverá a dar vida a Javier, estando acompañado una vez más por Toni Acosta, los niños Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón y Sirena Segura y Leo Harlem y Silvia Abril.

Este pequeño adelanto también confirma la fecha de estreno, ya anunciada hace un par de meses para el próximo 17 de julio. Es normal que los responsables quieran ir rápido con la secuela y en esta ocasión todavía más para evitar que los chavales crezcan demasiado, pero ya veremos si las prisas son buenas consejeras...