La protagonista de 'Los Bridgerton' se sube a la TARDIS por Navidad. Disney plus desvela el tráiler del nuevo especial de 'Doctor Who'

Reconozco que no soy mucho de ponerme películas navideñas en esta época del año pero a lo que no falto es a la magnífica tradición de 'Doctor Who' de tener un episodio especial para Navidad (no siempre, pero casi). Si el del año pasado sirvió para introducción para la companion de Quince, Ruby Sunday (Millie Gibson), aquí tendremos una de las estrellas invitadas más populares de la televisión.

Así, BBC y Disney+ han desvelado el tráiler de 'Joy to the World', el especial que llegará el 25 de diciembre al streaming y que contará con Nicola Coughlan, quien nos encantó en 'Derry Girls' antes de convertirse en la estrella de 'Los Bridgerton', sobre todo en la pasada temporada 3 de la serie de Netflix.

Joy to the World

Coughlan interpreta a Joy, quien se registra en un hotel de Londres solo para descubrir que su estancia tranquila es del todo menos común. Cuando Joy abre un portal secreto al Time Hotel, descubre peligros, dinosaurios y al Doctor. Pero un plan mortal se cierne sobre la Tierra justo a tiempo para Navidad con un viejo enemigo del Doctor acechante.

Junto a Gatwa y Coughlan, el reparto del episodio, escrito por Steven Moffat, cuenta con Steph de Whalley como Anita, Jonathan Aris como Melnak, Joel Fry como Trev, Peter Benedict como Basil, Julia Watson como Hilda y Niamh Marie Smith como Sylvia. Además, el tráiler confirma la presencia de Gibson y es de esperar la de Varada Sethu, quien se convertirá en la próxima companion.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024

En Espinof | Todo lo que necesitas saber para pilotar la TARDIS