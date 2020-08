'Raised by Wolves': HBO Max lanza el contundente tráiler de la serie distópica de Ridley Scott

HBO Max acaba de lanzar online el contundente tráiler de 'Raised by Wolves', la primera serie de televisión norteamericana en la que Ridley Scott participa como director. ¡Y menuda pintaza tiene por lo que podemos ver en este adelanto!

Dos androides que chocan con la raza humana

'Raised by Wolves' cuenta la historia de "Padre" y "Madre", dos androides que han recibido la misión de educar a un niño humano en otro planeta. Todo empieza a complicarse con la llegada de distintas colonias humanas, ya que estos androides pronto descubrirán lo difícil que es hacer de cambiar de opinión a un ser humano...

Creada por Aaron Guzikowski, guionista del notable thriller 'Prisioneros', 'Raised by Wolves' está producida por Scott, pero es que además se ha encargado de dirigir los dos primeros episodios, algo que no hacía desde los años 60, cuando colaboró en producciones británicas como 'The Informer' o 'The Troubleshooter'.

Travis Fimmel, popular por haber dado vida a Ragnar en 'Vikingos', es el actor más conocido de un reparto en el que también figuran Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah, Ivy Wong y Matias Varela.

HBO Max estrenará 'Raised by Wolves' en Estados Unidos el próximo 3 de septiembre, desconociéndose por ahora cuándo podremos verla en España. Os dejo también el cartel de la serie que ha lanzado la plataforma.