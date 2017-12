Salvaje tráiler de 'Mom and Dad': Nicolas Cage quiere matar a sus hijos en esta comedia negra

Hace tiempo que abandonó la primera línea de Hollywood, pero Nicolas Cage sigue hiperactivo. Cada año estrena variios títulos, ampliando así una filmografía de tal forma que resulta cada vez más complicado sacar tiempo y ganas para ver todas sus películas. La que no me pienso perder por nada del mundo es 'Mom and Dad', una salvaje comedia negra en la que el ganador de un Oscar por 'Leaving Las Vegas' siente unas ganas irrefrenables de matar a sus hijos, tal y como podemos ver en su tráiler.

'Mom and Dad' se centra en cómo una adolescente y su hermano pequeño tienen que hacer todo lo posible por sobrevivir durante las 24 horas posteriores a que una histeria colectiva de origen desconocido provoque todos los padres tengan un deseo incontrolable de acabar con sus hijos. Cage da vida al padre, mientras que la madre tiene el rostro de Selma Blair, vista en las dos entregas de 'Hellboy' dirigidas por Guillermo del Toro.

Detrás de 'Mom and Dad' encontramos a Brian Taylor, uno de los dos directores de la saga 'Crank', por lo que podemos dar por sentada la adrenalina en las escenas de acción. Dudo mucho que llegue al nivel de locura de las cintas lideradas por Jason Statham, pero el tráiler promete emociones fuertes y diversión de la buena.

'Mom and Dad' ya pudo verse en el pasado Festival de Sitges y mi compañero John Tones la incluyó en su selección de las 13 mejores películas que pudo ver allí, destacando lo siguiente sobre ella: "un auténtico castillo de fuegos artificiales del exceso y la demencia con mucha más inteligencia y mala baba detrás de lo que parece.". Difícil resistirse ante esas palabras, ¿verdad? El próximo 19 de enero llega a los cines de Estados Unidos y aún se desconoce cuándo podremos verla en España.